В Наро-Фоминске завершена половина демонтажных работ при капремонте школы для детей с ОВЗ

В Наро-Фоминском округе на улице Калинина, 15а, строители завершили половину демонтажных работ в ходе капитального ремонта школы для обучающихся с ОВЗ. В ближайшее время подрядчик приступит к отделочным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт Наро-Фоминской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья проводится по государственной программе обновления социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В ходе работ планируется обновить фасад здания, кровлю, заменить инженерные сети и сантехническое оборудование, установить системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт затронет все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок. Также будет благоустроена прилегающая территория, установлена новая мебель и оборудование.

Завершение капитального ремонта и открытие обновленной школы запланировано на сентябрь 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.