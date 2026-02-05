В Наро-Фоминске завершат капремонт школы №5 к новому учебному году

В школе №5 Наро-Фоминска активно ведется капитальный ремонт. Уже обновлен фасад здания, строители приступили к устройству кровли с использованием керамзита, минеральной ваты и гидроизоляции. Такая конструкция позволит эффективно сохранять тепло, отметил прораб Максим Царев. Фасад также утепляют для повышения энергоэффективности.

Внутри здания специалисты работают на всех этажах: штукатурят стены, монтируют электросети, системы отопления и вентиляции, устанавливают новые окна. В спортивном и актовом залах готовят основание для заливки монолитной плиты.

Все работы выполняются по графику и находятся под постоянным контролем. Глава городского округа Роман Шамнэ регулярно инспектирует объект, проверяя качество и соответствие проекту. Он подчеркнул, что задача администрации — создать современное, безопасное и комфортное образовательное пространство для детей и педагогов.

Завершить капитальный ремонт планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.