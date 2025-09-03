В Наро-Фоминске продолжен пилотный проект по регистрации объектов недвижимости в СНТ

В Подмосковье продолжается работа в рамках проекта министерства имущественных отношений Московской области, благодаря которому владельцы земельных участков, домов и других строений в садоводческих и дачных товариществах имеют возможность оформить документы на свою недвижимость. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Западный филиал БТИ Московской области и МФЦ региона организовали работу мобильного офиса в СНТ городского округа Наро-Фоминск «Покровские дачи». 11 собственников жилых и садовых домов, земельных участков и других построек смогли подать документы для постановки на кадастровый учет своих объектов недвижимости, не покидая территории садового товарищества», — рассказал директор филиала Александр Кафтаев.

Специалисты БТИ Московской области проанализировали данные о земельных участках и объектах капитального строительства на территории СНТ, выявили неучтенные в установленном порядке. Затем выполнили кадастровые работы и подготовили технические и межевые планы.

Информация обо всех услугах БТИ Московской области доступна на официальном сайте учреждения и в окнах БТИ в МФЦ МО, а также по телефону горячей линии +7 (498) 568-88-88.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.