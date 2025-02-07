В Наро-Фоминске отремонтируют здание для размещения медучреждения

Областному зданию на ул. Автодорожная в Наро-Фоминске нашли нового правообладателя, который собирается отремонтировать его и разместить на данных площадях медицинское учреждение, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Имущественный комплекс, в составе которого двухэтажное здание площадью 308,9 кв. метров и земельный участок более 2 700 кв. метров, реализован на торгах министерством имущественных отношений Московской области в рамках прогнозного плана приватизации почти за 12 млн рублей.

Новый правообладатель отметил, что имущество требует ремонта, поэтому в планах до конца года — начало работ по капитальному ремонту сетей, самого здания, а также благоустройство территории.

С победителем торгов в ближайшее время будет заключен договор купли-продажи.

Ранее в здании располагался наркодиспансер.

Больше информации об объектах в Подмосковье, которые будут рады инвесторам, можно найти на сайте министерства имущественных отношений Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.