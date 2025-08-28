В Мытищах ввели в эксплуатацию новый детский сад на 220 мест

Главгосстройнадзор Подмосковья выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового детского сада на 220 мест в мкр. 20 Мытищ. Дошкольное учреждение рассчитано на девять групп. Общая площадь здания превышает 3,1 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба ведомства.

На первом этаже расположены группы раннего возраста, вестибюль с колясочной, холл с зоной контроля доступа и лифтом для маломобильных граждан, а также помещения охраны. Для детей предусмотрены раздевалки, групповые, спальни, игровые и буфетные комнаты, пищеблок с цехом первичной обработки сырья, физкультурный и музыкальный залы, медицинский кабинет, изолятор для заболевших, процедурная, кабинет логопеда и прачечная.

На прилегающей территории созданы условия для активного отдыха и игр на свежем воздухе: игровая и физкультурная площадки, площадка для хранения колясок и санок. Каждая групповая площадка оборудована теневым навесом для защиты детей от солнца и осадков.

Проект реализован в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Открытие детского сада позволит увеличить количество мест в дошкольных учреждениях быстрорастущего микрорайона, повысить доступность дошкольного образования для семей с детьми и улучшить инфраструктуру микрорайона в соответствии с приоритетами региональной политики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.