сегодня в 19:49

В Мытищах ведется строительство ЖК с детскими садами и паркингом на 500 мест

Жилой комплекс «Ярославский», состоящий из 29 корпусов, возводится в городском округе Мытищи крупным застройщиком. Уже завершена стройка 25 жилых домов, введены в эксплуатацию четыре детских сада, медицинская поликлиника и три образовательных учреждения. В настоящее время продолжается стройка еще четырех корпусов и детского сада на 300 мест. Контролируют строительство инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно графику строительных работ, завершить строительство всего комплекса планируется в первом квартале 2026 года. Сейчас активно ведутся: монтаж внутренних инженерных коммуникаций, установка фасадных конструкций, отелочные и благоустроительные работы.

Помимо жилой застройки, строители возводят автомобильную стоянку общей площадью почти 13 тысяч квадратных метров, состоящую из восьми уровней и рассчитанную на 500 машин. Она спроектирована таким образом, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду и обеспечить автовладельцам комфортное использование и хранение своего транспорта.

Таким образом, жителей Мытищ обеспечат качественным жильем, современной парковкой, предоставят им возможность получения медицинских услуг в комфортных условиях, а также возможность отдать ребенка в детский сад рядом с домом.

В Подмосковье застройщики строят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со всей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.