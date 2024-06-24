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В Мытищах строители приступили к фасадным работам в здании колледжа

В рамках президентской программы по «Строительству и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры» продолжается ремонт учебного корпуса ГБПОУ МО «Мытищинский колледж». На сегодняшний день рабочие приступили к фасадным работам. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Рабочие продолжают демонтаж внутренних конструкций, дверных и оконных блоков, отопительной системы. Приступили к фасадным работам и устройству штукатурки», — уточняется в сообщении.

В ходе капитального ремонта планируется обновить фасад и кровлю, заменить все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений, благоустройство прилегающей территории. В колледж будет поставлена современная мебель и оборудование.

Общая площадь учебного корпуса 3,5 тыс. кв. метров.

Завершить все работы планируется до конца текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.