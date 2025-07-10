В Мытищах проверили капремонт начальной школы образовательного комплекса № 19

В рамках Народной программы и партийного проекта «Новая школа» секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая совместно с председателем совета депутатов городского округа Мытищи Андреем Гореликовым проверили ход работ капитального ремонта начальной школы образовательного комплекса № 19 в микрорайоне Пироговский. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

На сегодняшний день на объекте продолжаются ремонт фасада и установка окон, работы по внутренней отделке помещений — шпаклевке и штукатурке стен, а также монтаж инженерных коммуникаций и устройство выравнивающих стяжек полов.

«Открытие нового здания начальной школы запланировано на 1 сентября 2025 года. Через неделю проведем повторный выезд», — сказала Юлия Купецкая.

Реализация Народной программы в городском округе Мытищи продолжается, и капитальный ремонт будущей начальной школы — это один из ярких примеров того, как эта программа работает на благо жителей и способствует развитию системы образования в округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.