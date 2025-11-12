В Мытищах идут подготовительные работы к строительству нового медцентра

На улице Коминтерна городского округа Мытищи строители приступили к подготовительному этапу по строительству нового медицинского центра. В рамках первого этапа осуществляется снос зданий старых корпусов больницы, построенных в 1930-х годах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«В настоящее время строительная техника работает над сносом старых зданий Мытищинской областной клинической больницы. Эти корпуса были построены в 1930-х годах, со временем обветшали и устарели. Устарела и система разделения на палаты и специализированные кабинеты. В помещениях было невозможно разместить оборудование, необходимое для работы врачей», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Он также отметил, что после сноса медицинских корпусов на их месте построят новое многопрофильное медучреждение — это будет стационар почти на 800 коек общей площадью более 110 тыс. кв. м, с родильным домом, сосудистым центром, отделениями терапии и хирургии. В настоящее время ведется его проектирование.

Работы по строительству объекта начнутся в 2026 году по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Введут готовый объект здравоохранения в эксплуатацию в 2030 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.