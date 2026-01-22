сегодня в 17:40

В Можайском округе завершат строительство подстанции скорой помощи в 2026 году

Подстанцию скорой медицинской помощи на три бригады построят в селе Поречье Можайского округа, завершение работ и ввод в эксплуатацию запланированы на 2026 год, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В селе Поречье Можайского муниципального округа продолжается строительство подстанции скорой медицинской помощи на три бригады. Здание возводят по модульной технологии, полностью смонтированы наружные стены и фасадные панели, ведутся кровельные и отделочные работы. Строители приступили к монтажу инженерных сетей.

Площадь одноэтажного здания превышает 500 квадратных метров. После завершения строительства подстанция будет оказывать экстренную внебольничную и внеполиклиническую помощь жителям округа. Учреждение будет работать круглосуточно и в режиме чрезвычайных ситуаций.

В здании разместят медицинский блок для неотложной помощи, диспетчерскую, комнаты отдыха, гардеробные и служебные помещения. На прилегающей территории проведут благоустройство и обустроят парковку.

Проект реализуется за счет средств бюджета в рамках региональной программы строительства социальной инфраструктуры. Открытие подстанции запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.