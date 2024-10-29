В Можайске продолжается традиционное вручение сертификатов на покупку жилья

В ЦУРе администрации Можайского городского округа в торжественной обстановке государственный жилищный сертификат студенту Дмитровского техникума Алексею вручила заместитель главы Можайского округа Заболотная Елена. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Она поздравила Алексея с этим важным событием в его жизни и пожелала успехов в профессиональной карьере. Молодой человек уже подумал, где будет покупать жилье, и даже присмотрел несколько подходящих вариантов.

Алексей в настоящее время осваивает профессию «Модельера-конструктора» в «Дмитровском техникуме» на 4 курсе. Теперь у него начинается новый этап в жизни: молодой человек сможет приобрести себе собственное жилье.

В этом году планируется обеспечить жильем 22 человека из категорий дети оставшиеся без попечения родителей или дети-сироты. Молодые люди могут выбрать сертификат или получить благоустроенную квартиру, причем получение сертификата на приобретение жилья остается более популярным.

Государственный жилищный сертификат предоставляет право на безвозмездную субсидию от государства для покупки квартиры. Это важная социальная мера реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.