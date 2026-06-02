В Можайском округе Подмосковья отремонтировали школу на 60%

Капитальный ремонт школы «Созвездие Вента» в деревне Мокрое Можайского округа выполнен более чем на 60%. На объекте задействованы свыше 50 рабочих и четыре единицы техники, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строители завершили демонтажные работы и приступили к общестроительным и отделочным работам. Параллельно идет ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных систем, а также благоустройство прилегающей территории.

В здании 1969 года постройки обновят фасад и входную группу, выполнят кровельные работы и внутреннюю отделку помещений. Специалисты заменят инженерные сети, радиаторы, сантехнику, полы и потолки, окна и двери. В школу также поставят новую мебель.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить работы планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.