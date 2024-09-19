сегодня в 15:24

В Можайске вручили ключи от квартиры девушке, оставшейся без попечения родителей

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев совместно с городским прокурором Александром Неплюевым вручили ключи от квартиры девушке оставшейся без попечения родителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Можайском округе в рамках реализации программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на выбор предоставляется жилое помещение или сертификаты на приобретение квартиры.

Для того чтобы выпускнику интерната встать в очередь на получение квартиры, необходимо собрать пакет документов.

Мария остановила свой выбор на благоустроенном жилом помещении. В квартире выполнен косметический ремонт, на кухне установлена газовая плита и раковина, ванна оснащена всей необходимой сантехникой.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.