В Можайске продолжается масштабная реконструкция стадиона «Спартак»

Масштабная реконструкция можайского стадиона «Спартак» выходит на новый этап. Подрядчики начали возводить стены будущего административно-бытового комплекса. В настоящее время завершается установка опалубки перед последним этапом заливки фундаментной плиты здания, которая готова на 60%. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На объекте трудятся более 55 строителей и 6 единиц спецтехники.

После окончания реконструкции на обновленном «Спартаке» появится современное футбольное поле размером 105 на 68 метров с искусственным газоном, системой дренажа и подогрева, будут установлены 4 осветительных мачты высотой 25 метров, а также смонтированы электронное информационное табло. Трибуны вместимостью 1562 зрителя будут оборудованы защитным навесом от непогоды.

В административно-бытовом комплексе будут расположены раздевалки для спортсменов, тренерские, судейские, тренажерный зал площадью 180 квадратных метров, медицинские кабинеты, помещения охраны, санузлы для зрителей и технические помещения. Помимо футбольного поля, стадион будет оборудован площадкой для занятий баскетболом и волейболом, беговыми дорожками, сектором для прыжков в длину и высоту и крытой зоной для запасных игроков.

Работы проводятся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и их завершение планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.