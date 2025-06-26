В Мособлдуме обсудили вопросы расселения аварийного жилья в Пушкине

В ходе мероприятия своим опытом расселения граждан из аварийного жилья представили главы пяти городских округов Подмосковья, в том числе глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

«Сейчас продолжается расселение домов, признанных аварийными, до 1 апреля 2025 года. Порядка 800 тыс. кв. м будет расселяться, в которых проживает почти 50 тыс. наших жителей. На этот год объем финансирования по госпрограмме на расселение граждан из аварийного жилья превышает 24 млрд рублей. Это средства областного и местных бюджетов», — сказал Олег Рожнов.

На сегодняшний день в городском округе Пушкинский числятся 125 аварийных многоквартирных домов общей площадью 72 тысячи квадратных метров. Расселение аварийного фонда реализуется в рамках государственной программы — это 91 дом, а также силами застройщика в рамках заключения договоров о комплексном развитии территории — это 34 аварийных и 56 ветхих домов.

«Реализация государственной программы делится на две подпрограммы. В первую вошли дома, признанные аварийными до 2017 года, во вторую — после 2017-го. В первую подпрограмму включены 61 аварийный дом с общим количеством 802 жилых помещения и охватом населения 1790 человек. На сегодняшний день осталось расселить 62 помещения. В 2024 году в Пушкинском построены и введены в эксплуатацию три МКД для переселения граждан из аварийного фонда. Дополнительно приобретено на вторичном рынке 55 жилых помещений для расселения 154 граждан, а также было заключено 13 соглашений об изъятии жилых помещений путём предоставления выкупной стоимости», — уточнил Красноцветов.

Он подчеркнул, что в рамках реализации второй подпрограммы подлежат расселению 30 аварийных многоквартирных домов, в которых проживают 1580 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.