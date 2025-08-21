В Москве завершили реконструкцию корпуса образовательного центра «Протон»
Фото - © Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В столице завершилась реконструкция корпуса образовательного центра «Протон» на Филевском бульваре, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«С 1 сентября ученики 1–4 классов вернутся в свое здание. На время работ их распределяли в другие. Уверен, и детям, и учителям здесь будет интересно и комфортно заниматься», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
В рамках реконструкции специалисты обновили фасад, заменили коммуникации, двери и окна, а также выполнили внутреннюю отделку и благоустроили территорию.
В учреждении созданы универсальные и специализированные учебные классы и пространства для групповых занятий. Дополнительно оборудованы современная медиатека, спортивный и гимнастический залы, уютная столовая.
Кроме того, на пришкольной территории расположено спортивное ядро, которое включает в себя беговую дорожку и площадки для прыжков в длину, волейбола, баскетбола и мини-футбола.
