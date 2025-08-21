В Москве завершили реконструкцию корпуса образовательного центра «Протон»

«С 1 сентября ученики 1–4 классов вернутся в свое здание. На время работ их распределяли в другие. Уверен, и детям, и учителям здесь будет интересно и комфортно заниматься», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

В рамках реконструкции специалисты обновили фасад, заменили коммуникации, двери и окна, а также выполнили внутреннюю отделку и благоустроили территорию.

В учреждении созданы универсальные и специализированные учебные классы и пространства для групповых занятий. Дополнительно оборудованы современная медиатека, спортивный и гимнастический залы, уютная столовая.

Кроме того, на пришкольной территории расположено спортивное ядро, которое включает в себя беговую дорожку и площадки для прыжков в длину, волейбола, баскетбола и мини-футбола.

Ранее стало известно, что 1 сентября на территории бывшего Тушинского аэродрома в Москве откроется новая школа № 58 с инженерно-техническим уклоном.