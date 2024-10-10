В Москве задействуют под развитие более 70 га неэффективно используемых земель

Более 165 земельных участков, выявленных Госинспекцией по недвижимости, задействуют под капитальное и некапитальное строительство, а также благоустроят, сказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Улучшение общественных зон охватывает широкий спектр мероприятий, включая поддержку, восстановление действующих парков и прогулочных зон, а также трансформацию неэффективно используемых участков в удобные для городской жизни территории и развитие инфраструктуры районов.

Мониторингом и обнаружением земель для дальнейшей их интеграции в городскую инфраструктуру занимается Госинспекция по недвижимости.

«С начала года контрольное ведомство выявило 169 участков площадью 70,7 га без оформленных имущественных прав. Они были заброшены или неэффективно использовались. Сегодня принято решение о вовлечении их в хозяйственный оборот города, что позволит активно задействовать территории для нужд горожан и бизнеса. Восемьдесят участков используют под капитальное строительство, 41 — под некапитальное, а 48 — благоустроят», — уточнил Бобров.

Благоустройство общественных пространств включает в себя не только озеленение и установку элементарной инфраструктуры, но и создание различных зон активности.

«Мы стремимся сделать Москву более комфортным городом для жизни. Важнейшим этапом этого процесса является преобразование тех участков, которые долгое время не использовались или использовались неэффективно, поэтому работа по вовлечению таких земель в жизненный цикл будет продолжена», — заключил Бобров.