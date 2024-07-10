В Москве создадут еще почти 220 тысяч новых рабочих мест

сегодня в 10:59

Власти заявили о строительстве в Москве шести новых объектов

Мэр Москвы Сергей Собянин дал разрешение на строительство шести новых объектов по программе создания мест приложения труда. Благодаря этому в городе будет создано более 218 тысяч рабочих мест, сообщает «Вечерняя Москва».

В Щербинке появится многофункциональный центр, во Внукове откроется офисно-деловой центр, а в районе Ново-Переделкино возведут многофункциональный комплекс.

В Печатниках и Коммунарке запланировано строительство двух школ. В общей сложности указанные объекты обеспечат около 4,4 тысячи рабочих мест.

«За четыре года программа охватила практически все районы столицы», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

В общей сложности практически во всех отраслях столичной экономики появится более 218 тысяч рабочих мест благодаря построенной инвесторами недвижимости.

Ранее сообщалось, что в ЮАО ввели в эксплуатацию более 25 домов, построенных по программе реновации. В новое жилье переехали 12,7 тысячи жителей Москвы.