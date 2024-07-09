Более 25 домов по реновации ввели в эксплуатацию на юге Москвы

сегодня в 18:53

Более 12 тыс москвичей переехали в новое жилье в ЮАО

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на юге города в программу реновации вошли 378 домов. В них проживают около 82,3 тыс. человек. На сегодня 27 домов уже введены в эксплуатацию, а еще 32 дома находятся на стадии проектирования и строительства, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам градоначальника, в новое жилье переехали 12,7 тыс. москвичей. Для их комфортной жизни в Южном административном округе (ЮАО) активно развивают социальную инфраструктуру.

В районах Бирюлево Западное и Нагатинский Затон построят образовательные комплексы, а в Царицыне появится школа на 900 мест. В Даниловском районе откроются новые школа и детский сад.

Новый учебный комплекс также готов к работе в Северном Чертанове. Кроме того, на территории технопарка «ЗиЛ» вскоре завершится проектирование инженерного корпуса с физкультурно-оздоровительными помещениями, поделился мэр.