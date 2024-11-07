В Москве прошло 140 обучающих мероприятий по земельно-имущественным вопросам

В столице количество разъяснительных мероприятий по вопросам использования земельных участков и городских нежилых помещений выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Открытые семинары, вебинары, стратегические сессии и круглые столы регулярно проводятся на площадке Информационно-консультационного центра (ИКЦ) Госинспекции по недвижимости.

«С января по настоящее время 2024 года в ИКЦ проведено 140 обучающих мероприятий — в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В обучающих встречах приняли участие более 10 тыс. человек. Кроме того, пользователи и собственники объектов недвижимости получили от экспертов свыше 28 тыс. индивидуальных консультаций по вопросам законности землепользования, а также возведения строений на территории столицы», — объяснил Бобров.

Из 140 мероприятий — семинаров, вебинаров и круглых столов — 69 были проведены очно, 57 — в онлайн-формате и 14 — в комбинированном виде.

Мероприятия являются бесплатными и открытыми для всех желающих. Анонс ближайших онлайн-встреч можно найти в новостной ленте Госинспекции по недвижимости.