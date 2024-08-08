В Москве по программе МПТ возвели первый музей

В Даниловском районе Москвы окончили строительство первого учреждения сферы культуры по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). В новом музее смогут получить работу порядка 200 человек, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина в городе активно привлекают инвесторов для обустройства новых точек притяжения и формирования комфортной городской среды за пределами центра.

«Соглашение о строительстве музея в Даниловском районе город заключил в 2022 году. Это первое учреждение культуры, которое появилось в столице по программе стимулирования создания мест приложения труда. Музей сможет принимать до 1,5 тысячи посетителей одновременно. Благодаря реализации проекта около 200 москвичей получат работу в шаговой доступности от дома», — сказал Ликсутов.

О музее

Первый этаж здания включает ресторан с летней верандой, конференц-зал на 95 человек, гардероб, билетные кассы, а также интерактивную зону. Со второго по пятый этажи предназначены для временных или постоянных выставок — там будут экспонировать предметы искусства.

«Одна из ключевых задач программы стимулирования создания мест приложения труда — создание в жилых районах новых социальных объектов и общественных пространств, где жители могут не только работать, но и проводить свой досуг», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что для этого в 2023–2024 годах город увеличил более чем в два раза льготу для инвесторов, строящих учреждения спорта и культуры по программе стимулирования создания мест приложения труда.

Музей искусств в Даниловском районе откроют по адресу: бульвар Братьев Весниных, д. 3. Здание имеет футуристический стиль, а его суммарная площадь составляет 13806,2 кв. м. В нем откроют музейно-выставочный центр «Коллекция». Центр войдет в арт-квартал с кафе, ресторанами, летней террасой и зонами отдыха. В музее будут представлены временные и постоянные экспозиции инсталляций, скульптуры, графики живописи и другие.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, здание музейно-выставочного центра «Коллекция» является стеклянно-медным кубом суммарной площадью почти в 14 тыс. кв. м. Сейчас на объекте окончены все работы, здание введено в эксплуатацию.

Программа стимулирования создания МПТ

В течение 4 лет реализации программа стимулирования создания МПТ охватила почти все районы Москвы. Правительство города заключило с инвесторами свыше 120 соглашений. Они подразумевают возведение более 6 млн кв. м недвижимости, в том числе учреждений спорта, культуры и образования, торговых и офисных объектов, логистических комплексов и промпредприятий.

Всего в развитие столицы и создание МПТ привлекли свыше 2 трлн рублей. Это позволит создать больше 281 тыс. рабочих мест почти во всех сферах городской экономики.

Отправить заявку на участие в программе застройщикам можно через онлайн-сервис на инвестпортале Москвы.