сегодня в 12:34

В Москве одобрили строительство пяти домов по программе реновации

Москомархитектура завершила оформление документов на строительство пяти многоквартирных домов по программе реновации на севере Москвы, сообщает «Царьград» .

В Москве завершено оформление документации для строительства пяти новых домов в рамках программы реновации. Об этом заявила руководитель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Стартовые площадки для строительства расположены по адресам: улица Константина Симонова, владение 5, корпус 1; улица Академика Комарова, владение 9А; улица Ивановская, владение 14, корпус 2; Дмитровское шоссе, владение 61, корпус 1; Ангарская улица, владение 2. Общая площадь участков превышает четыре гектара.

На этих территориях планируется возвести около 123 тыс. кв. м жилья. На первых этажах новых домов предусмотрены нежилые помещения, которые будут использоваться для бизнеса и обслуживания жителей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.