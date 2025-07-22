В многоквартирных домах Подольска заменили 22 лифта с начала года

В Подольске с начала текущего года заменили 22 лифта в многоквартирных домах, до 2028 года планируют обновить еще 79. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Для многих жителей, особенно молодых мам и пожилых людей, это не просто техника, а неотъемлемая часть комфортной и безопасной жизни. Именно поэтому так важно, чтобы лифты работали без сбоев и простоев. В Подольске планомерно обновляем лифтовое хозяйство вместе с Фондом капитального ремонта. Новые лифты установлены в 198 многоквартирных домах», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В настоящее время за состоянием лифтов в округе следят 7 специализированных организаций. После окончания действующих договоров управляющая организация «УК Подольск» заключит новые по обновленной конкурсной системе, рекомендованной областным министерством. Это позволит повысить качество обслуживания и сократить число жалоб.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.

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