В МИД РФ раскрыли, где могут возвести еще одну АЭС в Белоруссии

МИД РФ: в Белоруссии есть 2 локации для возведения второй атомной электростанции

Рассматриваются две локации для возведения второй атомной электростанции в Белоруссии. В стране могут или построить дополнительный блок БелАЭС в Островце, или сделать новую АЭС в Могилевской области, рассказал РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

По его словам, Минск хочет и дальше работать с Москвой в области атомной энергетики.

В данный момент обсуждаются объем финансирования для такого проекта, локация, тип реакторов, а также сроки строительства вместе с рядом иных аспектов.

Ранее сообщалось, что Эквадор обсуждал с Россией строительство первой в стране АЭС малой мощности.