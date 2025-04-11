Эквадор обсуждает с РФ строительство первой в стране АЭС малой мощности

Как рассказал замминистра энергетики страны Фабиан Калеро, сейчас Эквадор работает над законом об атомной энергетике и над урегулированием вопросов с Международным агентством по атомной энергии.

По его словам, примерно в перспективе шести лет планируется установить модульный реактор мощностью около 300 МВт, а потом расширить мощности до одного гигаватта.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва ни при каких условиях не передаст Запорожскую АЭС под контроль Украины или другого государства. МИД РФ также подчеркивал, что ни одна из третьих стран не получит контроль над атомной станцией в Запорожской области.