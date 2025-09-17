В Мариуполе под контролем экспертов проходит восстановление МКД

В Орджоникидзевском районе города полным ходом идут работы по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома. Специалисты регулярно проводят плановые проверки, чтобы обеспечить соблюдение всех стандартов качества и сроков выполнения работ, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Все работы выполняются в строгом соответствии с утвержденными проектами и нормативами. Эксперты следят за использованием качественных материалов и соблюдением технологий, что гарантирует долговечность и надежность обновленного дома.

Девятиэтажный дом, который сейчас находится в активной фазе восстановления, постепенно обретает новый облик.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

На объекте общей площадью более 3 000 кв. м ведутся масштабные работы: ремонт кровли и фасадов, установка современных оконных и дверных блоков, замена инженерных систем — водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения. Особое внимание уделяется внутренней отделке помещений общего пользования, чтобы создать комфортные условия для будущих жильцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.