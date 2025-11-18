В Лыткарине завершается строительство центрального стадиона округа «Полет». Поле с искусственным покрытием станет основной базой для игр и тренировок местной спортивной школы. Также стадион будет доступен для всех жителей муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строители уже завершили работу по монтажу инженерных систем и новых матч освещения. В активной фазе финальный этап — строительство раздевалок и поля с искусственным покрытием. Также на территории появятся трибун с навесом и многофункциональные спортивные площадки. Работы будут завершены до конца 2025 года.

Особое внимание уделено искусственному покрытию поля. Сейчас строители уже заложили основу для системы подогрева. А в 2026 году, после реконструкции местной котельной, здесь будет подключен подогрев.

Лыткаринский стадион «Полет» основан в 1968 году по инициативе местного завода. Целые поколения Лыткаринцев занимались физической культурой и укрепляли свое здоровье на историческом спортивном объекте. Но за 57 лет эксплуатации на площадке ни разу не породили работы по ремонту и замене оборудования.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и президентского нацпроекта «Демография».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.