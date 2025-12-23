В Лыткарине построили новые очистные сооружения для оздоровления Волги

Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проекту новых канализационных очистных сооружений в Лыткарине, которые введут в эксплуатацию до конца 2025 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новые очистные сооружения в Лыткарине позволят увеличить мощность очистки сточных вод до 30 тысяч кубометров в сутки. Это решение поможет устранить перегруженность старых очистных, улучшить экологическую ситуацию и снизить объем загрязненных стоков, попадающих в бассейн Волги. Таким образом, город внесет вклад в восстановление экосистемы одной из крупнейших рек.

Существующие очистные сооружения Лыткарина эксплуатируются с 1948 года и за это время значительно устарели. Первая очередь была выведена из эксплуатации в 1989 году, вторая работает с 1972 года, а третья — с 1989 года.

Новый комплекс заменит изношенные линии и обеспечит необходимый запас мощности для дальнейшего роста города. В перспективе мощность очистных может быть увеличена до 40 тысяч кубометров в сутки. Общая площадь сооружений превышает 15 тысяч квадратных метров.

Строительство новых очистных в Лыткарине реализовано в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экологическое благополучие».

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области с 2024 по 2027 год планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.