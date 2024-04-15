В Лыткарине демонтировали аварийное здание многоквартирного дома

В рамках проведения работ по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных объектов на территории Московской области в городском округе Лыткарино, в мкр № 6 был выявлен объект, находившийся в аварийном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Здание многоквартирного жилого дома 1930 года постройки — двухэтажное, общей площадью порядка 550 кв. метров. Основные элементы находились в плохом состоянии и были частично разрушены, отсутствовали некоторые оконные проемы. В связи с моральным и физическим износом объект был признан аварийным и подлежащим сносу. В рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» была проведена процедура по расселению собственников 8 жилых помещений, после чего в марте текущего года произведен демонтаж. В настоящее время участок свободен от аварийной постройки, строительный мусор утилизирован», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На освободившейся территории планируется проведение работ по ее благоустройству.

Всего на территории городского округа Лыткарино было выявлено 42 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 28 объектов, что составляет порядка 67% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.