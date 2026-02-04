В Луховицах завершили половину реконструкции стадиона «Спартак»

сегодня в 17:10

В Луховицах продолжается реконструкция стадиона «Спартак»: завершены 50% работ, включая монолитные работы по трибуне, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Луховицах ведется реконструкция стадиона «Спартак» в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Работы финансируются из бюджета региона.

Строители завершили монолитные работы по трибуне, рассчитанной на 1,5 тысячи зрителей. Сейчас специалисты монтируют системы отопления, вентиляции, электрические и слаботочные сети, а также выполняют внутренние отделочные работы. В ближайшее время начнется устройство фасада.

Под трибуной обустраивают административные помещения, спортивные и тренажерные залы, раздевалки. На футбольном поле появится искусственное покрытие. Проект также предусматривает беговые дорожки, универсальную спортивную площадку, парковку и шумозащитный экран.

Стадион станет современным спортивным объектом и создаст дополнительные возможности для занятий спортом. Завершить реконструкцию планируется в 2026 году.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.