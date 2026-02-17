В Луховицах продолжается реконструкция стадиона «Спартак»

На стадионе «Спартак» в Луховицах рабочие приступили к отделочным работам в подтрибунных помещениях и утеплению фасада. Реконструкция объекта ведется по госпрограмме Московской области, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Луховицах на стадионе «Спартак» продолжается реконструкция. Подрядчики выполняют отделочные работы в подтрибунных помещениях, монтируют инженерные сети и утепляют фасад здания. На объекте задействованы 35 рабочих и три единицы спецтехники.

В настоящее время ведутся работы по устройству системы внутреннего водоснабжения, вентиляции, электромонтажу, штукатурке внутренних стен и перегородок, а также фасадные работы. С наступлением теплой погоды планируется приступить к устройству футбольного поля, беговых дорожек и благоустройству территории.

В рамках проекта уже возведена крытая трибуна на 1,5 тысячи зрителей. В здании предусмотрены административные и спортивные помещения, санузлы. Футбольное поле будет с искусственным покрытием, также появятся беговые дорожки, универсальная спортплощадка, парковка и шумозащитный экран.

Завершить основные строительные работы на стадионе планируется к концу 2026 года.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.