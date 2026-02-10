В Луховицах наполовину завершили демонтаж при капремонте школы №9

В учебном переулке Луховиц ведется капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы №9. Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети».

Здание школы было построено в 1994 году. В ходе капремонта обновят все внутренние помещения, лестничные марши, санузлы, заменят двери, окна и инженерные коммуникации. Фасад утеплят, кровлю полностью заменят. В спортивном зале проведут ремонт пола и стен, установят новые спортивные снаряды. Столовую оснастят новым оборудованием для пищеблока.

Для повышения безопасности модернизируют системы безопасности и видеонаблюдения. Также закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию.

Завершить капитальный ремонт планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.