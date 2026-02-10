В Луховицах наполовину завершили демонтаж при капремонте школы №9
Фото - © Минстрой МО
В Луховицах продолжается капитальный ремонт средней школы №9, где подрядчик завершил половину демонтажных работ, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.
В учебном переулке Луховиц ведется капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы №9. Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети».
Здание школы было построено в 1994 году. В ходе капремонта обновят все внутренние помещения, лестничные марши, санузлы, заменят двери, окна и инженерные коммуникации. Фасад утеплят, кровлю полностью заменят. В спортивном зале проведут ремонт пола и стен, установят новые спортивные снаряды. Столовую оснастят новым оборудованием для пищеблока.
Для повышения безопасности модернизируют системы безопасности и видеонаблюдения. Также закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию.
Завершить капитальный ремонт планируется в 2027 году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.
Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.