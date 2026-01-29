В Луховицах начался капитальный ремонт школы №9

В Луховицах стартовал капитальный ремонт здания средней школы №9 на Учебном переулке. Работы выполняются в рамках госпрограммы и нацпроекта, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Луховицах Московской области начались работы по капитальному ремонту средней общеобразовательной школы №9, расположенной на Учебном переулке. Подрядная организация приступила к демонтажу конструкций.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Здание школы было построено в 1994 году и занимает площадь более 2 697 квадратных метров. В ходе капитального ремонта обновят все внутренние помещения, лестничные марши, санузлы, заменят двери, окна и инженерные коммуникации. Фасад утеплят, кровлю заменят. В спортивном зале отремонтируют пол и стены, установят новые спортивные снаряды. Столовая получит новое оборудование для пищеблока.

Для повышения безопасности модернизируют системы безопасности и видеонаблюдения. Также закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию.

Завершить капитальный ремонт планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.