сегодня в 17:35

В Лотошине открыли обновленный Дом детского творчества после капремонта

В муниципальном округе Лотошино состоялось открытие обновленного Дома детского творчества после капитального ремонта. Это учреждение реализует образовательные программы по 6 основным направлениям: художественном, социально-гуманитарном, туристско-краеведческом, естественно-научном, техническом и спортивном. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Капитальный ремонт позволил значительно улучшить материально-техническую базу Дома детского творчества. В учреждении созданы современные классы, оборудованные интерактивными средствами обучения, просторные творческие мастерские и спортивные залы.

Открытие обновленного Дома детского творчества знаменует собой не только завершение ремонта, но и начало нового этапа. Впереди планируются масштабные проекты, международные конкурсы, научные исследования и яркие творческие достижения воспитанников.

Учреждение готово стать площадкой для инноваций, где каждый ребенок сможет найти свое призвание и уверенно шагнуть в будущее.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.