В Лосино-Петровском строительство новой школы завершили наполовину

сегодня в 15:53

В микрорайоне Лукино-Варино продолжается строительство большой современной школы на 1100 мест. Строительная готовность составляет 55%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

Прораб Денис Шачин отметил, что ведется утепление фасадов. В ближайшее время приступят к установке окон, чтобы до наступления зимы закрыть тепловой контур.

Новая школа разгрузит две существующие школы в поселке Свердловский. Она рассчитана на 1100 учеников: 400 учащихся начальной и 700 основной и старшей школы. Общая площадь образовательного учреждения составит более 15 тыс. кв. м.

Помимо учебных классов в школе появится спортивный зал, специализированные кабинеты для практических занятий, библиотечно-информационный центр с читальным залом для 100 чел. и зоной IT, актовый зал на 350 мест с сопутствующими помещениями, пищеблок, медицинский кабинет.

На территории школы появится футбольное поле, беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и баскетбол и др.

Открытие образовательного учреждения планируется 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.