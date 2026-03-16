В Лосино-Петровском округе расселяют аварийные дома

В Лосино-Петровском округе продолжается реализация программы по переселению жителей из аварийного жилья. В 2024–2025 годах новые квартиры, сертификаты или компенсации получили десятки семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе планомерно реализуют государственную программу Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В 2024 году расселили 40 помещений общей площадью 1720,75 кв. м. Жилищные условия улучшили 84 человека, которые воспользовались сертификатами на покупку квартир.

В 2025 году 21 семья получила сертификаты, семь семей выбрали денежную компенсацию за изымаемое жилье, еще пяти семьям предоставили новые благоустроенные квартиры. В рамках программы 2022–2025 годов полностью расселили дом № 1 в поселке Юность площадью 798 кв. м — новые квартиры или выплаты получили 53 человека. Также завершено расселение дома № 2 на улице Северной в поселке Свердловский: восемь помещений общей площадью 314 кв. м, жилищные условия улучшили 26 жителей.

В 2025 году администрация округа приобрела 202 квартиры в строящемся доме общей площадью более 9 тыс. кв. м. Это позволит обеспечить новым жильем 202 семьи, проживающие в аварийном фонде.

Жительница округа Юлия Савельева, проживавшая в доме № 3 по проезду Горького, признанном аварийным, воспользовалась жилищной субсидией. Летом прошлого года ей вручили сертификат, благодаря которому она самостоятельно приобрела квартиру, соответствующую требованиям региональной программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.