В Лосино-Петровском объявлен конкурс на строительство центрального теплового пункта

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству центрального теплового пункта № 5 в городском округе Лосино-Петровский. Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Лосино-Петровский, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение (0148200005425000431) о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству с поставкой оборудования объекта капитального строительства по мероприятию: «Строительство ЦТП № 5 от котельной по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Гоголя стр. 31, на 15 МВт, в г. о. Лосино-Петровский (в т. ч. ПИР)». Планируется в рамках проведения закупки построить ЦТП мощностью 15 МВт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.