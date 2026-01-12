В Лобне завершили треть капитального ремонта школы № 3 на улице Мирная

Строители выполнили треть работ по капитальному ремонту школы № 3 имени Героя Советского Союза В.А. Борисова на улице Мирная в Лобне, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт школы № 3 имени Героя Советского Союза В.А. Борисова в Лобне ведется по адресу: улица Мирная, 24а. Работы проходят в рамках государственной программы Московской области и нацпроекта «Молодежь и дети».

На объекте трудятся 50 специалистов и задействованы три единицы техники. Строители завершили демонтажные работы, приступили к отделке, общестроительным работам, а также ремонту кровли и фасада. Стройготовность объекта превышает 33%.

В здании общей площадью 4446,5 кв. м планируется обновить кровлю, утеплить и отремонтировать фасад, заменить входную группу, системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери. Также проведут внутренние ремонтные работы, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят территорию.

Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.