В Лобне завершили 75% капремонта школы №2

Капитальный ремонт школы №2 на улице Фестивальной в Лобне выполнен на 75%. Работы идут по госпрограмме за счет бюджета Московской области, открытие обновленного здания намечено на 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Здание школы площадью 6451,7 кв. м построили в 1978 году, и оно нуждалось в обновлении. В рамках капремонта подрядчик ремонтирует кровлю, утепляет и обновляет фасад и входную группу, меняет системы отопления, вентиляции и канализации, сантехнику, окна и двери. Внутри идут отделочные работы. Для учреждения закупят новую мебель и оборудование, также благоустроят прилегающую территорию.

«На площадке 80 рабочих, 3 единицы техники. Строители ведут отделочные и общестроительные работы, занимаются ремонтом кровли и фасада, выполняют монтаж инженерных коммуникаций, приступили к работам по благоустройству прилегающей территории», — сообщили в ведомстве.

Дополнительно в школе создают художественные композиции в технике сграффито в рамках проекта «Моя школа моя история». Художники мастерской Алексея Шилова оформляют стены изображениями Лобненского пруда, Шуховской водонапорной башни, церкви Спаса Нерукотворного Образа в Киово и других символов города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.