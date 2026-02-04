В Лобне завершат капитальный ремонт школы №3 к 1 сентября 2026 г

Капитальный ремонт школы №3 имени Героя Советского Союза В.А. Борисова на улице Мирная в Лобне завершат к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Лобне продолжается капитальный ремонт школы №3 имени Героя Советского Союза В.А. Борисова. В обновляемом здании творческая мастерская Алексея Шилова реализует проект «Культурные коды Подмосковья». Художественный цикл посвящен биографии Василия Борисова — от экспедиций в Арктике и на Камчатке до боевых вылетов в годы Великой Отечественной войны. Центральной темой работ станет образ Вечного Полета, символизирующий отвагу и стремление к познанию.

На объекте трудятся 57 человек и задействованы три единицы техники. Строители выполняют стяжку пола, штукатурят стены, монтируют инженерные сети. Художники приступили к оформлению стен. Готовность объекта превышает 40%.

Площадь здания составляет 4446,5 кв. м. До начала учебного года планируется обновить кровлю, утеплить и облицевать фасад, привести в порядок входную группу, заменить системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери. Внутри проведут ремонтные работы, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят территорию.

Открытие школы после капитального ремонта намечено на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.