сегодня в 14:58

В Лобне стартовали работы по монтажу системы водоподготовки нового бассейна

В Лобне на улице Ленина активно ведется строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), который возводится в рамках государственной программы Московской области. На данный момент строители приступили к монтажу системы водоподготовки бассейна, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

«На объекте задействовано порядка 100 рабочих и 5 единиц техники. Ведутся фасадные работы, устройство входной группы, монтаж инженерных сетей. В здании ведутся чистовые отделочные работы — устройство напольного покрытия и потолков, монтаж светильников, облицовка стен. Рабочие приступили к монтажу системы водоподготовки бассейнов», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Общая стройготовность по всем видам работ около 90%.

В здании площадью 3,1 тыс. квадратных метров разместятся две чаши бассейна (большая и малая для малышей), душевые раздевалки, кафе, тренажерный зал и медицинский блок. На прилегающей территории появится парковочное пространство, тротуар, места для отдыха.

Открыть бассейн планируется в 1 квартале 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.