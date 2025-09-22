В Лобне стартовал капремонт здания школы № 2

В здании школы № 2 на улице Фестивальная, дом № 1А, в Лобне начался капитальный ремонт, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строители подрядной организации ООО «РСПК» приступили к демонтажным работам.

«Работы ведут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. На объекте 17 рабочих и 1 единица техники. Строители ведут демонтажные работы внутри здания и на кровле», — говорится в сообщении пресс-службы.

Площадь объекта — 6 451,7 кв. м. Планируется, что в здании отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы. Для школы закупят новую мебель и оборудование. Переделка коснется и территории учреждения.

Обновленное здание школы откроется 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.