В Лобне стартовал капремонт школы № 3 им Героя Советского Союза Борисова

В здании школы № 3 им. Героя Советского Союза В. А. Борисова на улице Мирная, дом № 24А, начался капитальный ремонт, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

По информации ведомства, строители подрядной организации ООО «РСПК» приступили к демонтажным работам.

«Работы ведут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. На объекте 37 рабочих и 1 единица техники. Строители ведут демонтажные работы внутри здания и на кровле», — сообщает пресс-служба.

Площадь объекта — 4 446,5 кв. м. Планируется, что в здании отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы. Для школы закупят новую мебель и оборудование. Переделка коснется и территории учреждения.

Обновленное здание школы откроется 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.