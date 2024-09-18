В Лобне прошло вручение ключей от квартир детям-сиротам

«Надежда и Мария свои квартиры уже видели и остались очень довольны — в каждой из них сделан ремонт, установлена сантехника. Девушкам осталось навести уют и отпраздновать новоселье. Пожелала, чтобы этот счастливый момент в их жизни настал как можно скорее», — поделилась Анна Кротова в своем Телеграм-канале.

Александр сделал свой выбор в пользу жилищного сертификата. С начала года это уже пятый документ, который вручили ребятам, оставшимся без попечения родителей.

Глава города выразила уверенность, что к выбору своей квартиры молодой человек отнесется с большой ответственностью и продолжит строить свою жизнь в Лобне.

«Это очень большой и серьезный шаг навстречу самостоятельной жизни. Пусть у вас все сложится», — пожелала Анна Кротова Надежде, Марии и Александру.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.