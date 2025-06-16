В Лобне продолжается строительство надземного перехода

Глава городского округа Лобня Анна Кротова проконтролировала ход строительства пешеходного перехода вблизи улицы Кольцевая. Это один из значимых городских проектов, реализация которого направлена на ликвидацию «народной тропы», подвергающей опасности жизни горожан. Пешеходный переход длиной 80 метров и шириной 4 метра создаст безопасный путь для более 5 тысяч жителей частного сектора к объектам социальной инфраструктуры и остановке общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Ближайшие переходы, оборудованные системами безопасности, находятся достаточно далеко, поэтому люди предпочитают пройти по железнодорожным путям. С 2019 по 2024 годы на этом участке погибли 5 человек», — отметила Кротова.

На данный момент работы по строительству фундаментов перехода полностью завершены. Ведется укрупнительная сборка пролета, переустройство коммуникаций РЖД, попадающих в границу работ, а также монтаж металлоконструкций павильонов. Ежедневно на объекте трудятся 20 рабочих и 4 единицы техники.

Монтаж пролета над железнодорожными путями будет проходить в ночное время, в период так называемых «окон», когда не будет движения электричек. Полностью завершить строительство планируется в 3 квартале 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.