В Лобне построят современный теннисный центр

сегодня в 15:23

Городской округ Лобня вошел в число первых муниципалитетов, включенных в масштабный инвестиционный проект, предусматривающий проектирование и строительство 12 объектов физкультуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Реализация проекта проходит в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Теннисный центр будет возведен на улице Ленина, по соседству со специальной (коррекционной) школой.

Глава муниципалитета Анна Кротова совместно с сенатором РФ Игорем Тресковым и заместителем министра физической культуры и спорта Подмосковья Станиславом Кизиловым осмотрела территорию, отведенную под строительство.

Завершить все работы планируется в 2026 году. В новом спортивном центре жители смогут заниматься не только большим теннисом, но и падел-теннисом (командным видом спорта, сочетающим правила тенниса и сквоша).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.