В Лобне на четверть завершили капитальный ремонт школы №2

В школе №2 на улице Фестивальная в Лобне ведутся работы по капитальному ремонту. На объекте трудятся 30 рабочих, которые завершают демонтаж, выполняют отделочные и общестроительные работы, а также ремонтируют кровлю.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети». Площадь здания составляет 6 451,7 кв. м.

В ходе ремонта планируется обновить кровлю, утеплить и отремонтировать фасад и входную группу, заменить системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, а также провести внутренние работы. Для школы закупят новую мебель и оборудование, будет благоустроена территория.

Открытие обновленного здания школы запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.