В Лобне капитально отремонтируют школу № 3

В июле 2025 года в школе № 3 городского округа Лобня начнется капитальный ремонт. Он продлится до конца августа 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава муниципалитета Анна Кротова встретилась с родителями учеников, чтобы рассказать, как будет организован учебный процесс для их детей.

«Ребята продолжат получать знания в лицее «Авиатика». Учеников начальных классов привозить и забирать с уроков будут два школьных автобуса. Транспорт будет ехать без остановок», — отметила она.

Старшеклассники смогут добираться до лицея городскими маршрутами № 17 и 17а. К началу учебного года запустят дополнительные укороченные рейсы.

В ближайшее время для родителей проведут ознакомительную экскурсию по лицею «Авиатика», чтобы показать условия, в которых будут учиться дети.

Капитальный ремонт предусматривает полное обновление инженерных коммуникаций, замену окон и дверей, реконструкцию фасада и внутренних помещений школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.