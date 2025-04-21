В Люберцах снесли шесть нестационарных торговых объектов

В городском округе Люберцы продолжается демонтаж несанкционированных нестационарных торговых объектов, на минувшей неделе ликвидировали еще шесть НТО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Продолжаем демонтаж несанкционированных нестационарных торговых объектов. Ликвидировано шесть объектов, техника работала по адресам: в Малаховке на Быковском шоссе. д. 55/1; в Люберцах по ул. Красногорская у д. 23Б; в Томилино по ул. Пионерская», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Он уточнил, что нарушения были выявлены в ходе мониторинга, собственникам выдали предписания. Но в установленный законом срок замечания не были устранены.

«Активная работа по приведению торговых объектов к нормативному состоянию ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Только за последние два года мы выявили и демонтировали уже 287 несанкционированных НТО», — подчеркнул Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.