В Люберцах продолжается капремонт детской больницы МОЦОМД

сегодня в 18:16

На Октябрьском проспекте, 338 в подмосковных Люберцах продолжаются работы по капитальному ремонту детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства. На объекте работают 115 человек, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы по капитальному ремонту осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«В настоящее время на объекте работают 115 человек. Строителями ведутся работы по устройству вентилируемого фасада и кровли, общестроительные работы, осуществляется монтаж инженерных систем, замена лифтового оборудования, армирование входа в подвальное помещение. Стройготовность объекта превышает 30%», — сообщила пресс-служба ведомства.

Работы по капитальному ремонту на объекте завершатся до конца 2027 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.